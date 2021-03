Spaccio a Salerno, blitz dei carabinieri:arrestati due giovani L'operazione all'alba nel quartiere di Pastena

Blitz antidroga all'alba a Salerno, i carabinieri sono intervenuti nel quartiere Pastena, all'esterno di un’abitazione, fermati due salernitani, già noti alle forze dell'ordine, trovati con circa 4 grammi di varie sostanze stupefacenti. I giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

Beccate altre due persone con una dose di crack, segnalate come assuntrici. Il via vai ha spinto i militari a fare irruzione per una perquisizione domiciliare.

All’interno hanno trovato un pregiudicato 21enne, S.D. le sue iniziali, sottoposto agli arresti domiciliari, ma anche un ragazzo 22enne, A.G., sottoposto all’obbligo di dimora in orario notturno. Sul tavolo della cucina un foglio di cellophane con sopra 17 dosi confezionate di crack, oltre a 610 euro. Il tutto è stato sequestrato. I due sono stati arrestati. Il 21enne è stato condotto in carcere, mentre il 22enne è finito ai domiciliari.