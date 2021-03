Appiccò un incendio tra Giungano e Trentinara, arrestato Le indagini sono state eseguite dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo

I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno tratto in arresto un uomo residente a Giungano e ritenuto responsabile di incendio boschivo. L'uomo, come ricostruito nel corso delle indagini effettuate dai militari, nell'agosto scorso aveva appiccato un incendio doloso, provocando ingenti danni e causando l'incenerimento della vegetazione compresa nell'area di macchia mediterranea tra Giungano e Trentinara per un'estensione particolarmente vasta. Al termine delle attivita` tecniche, i Carabinieri hanno ristretto l'uomo presso la propria abitazione a disposizione dell'Autorita` Giudiziaria competente.