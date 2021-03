Salerno, falsi corrieri truffano un'anziana: arrestati In carcere un 18enne ed un 60enne di Napoli

Si erano fatti dare denaro e contanti fingendo di dover consegnare un pacco: arrestate due persone per truffa ai danni di un’anziana di Salerno. Sono scattate le manette per un 18enne ed un 60enne di Napoli. I carabinieri di Salerno e del reparto territoriale di Nocera Inferiore li hanno beccati, mentre tentavano di fuggire in direzione di Napoli, con all’interno dell’auto ancora tutti i beni ed il denaro sottratto. Fondamentale, per l’individuazione dei due malviventi, è stata l’immediata denuncia della vittima. Per mettere in scena il colpo avrebbero prima chiamato la donna fingendo di essere un suo nipote e annunciandole l’arrivo di un pacco con materiale elettrico da dover pagare, poi, uno dei due uomini, fingendo di essere il corriere incaricato alla consegna e accompagnato sul luogo del reato dal complice, aveva riscosso dalla pensionata soldi e gioielli. I beni recuperati, il cui valore ammonta a diverse migliaia di euro, sono stati immediatamente restituiti alla vittima. I due uomini si trovano ora in carcere in attesa di udienza di convalida.