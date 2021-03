Esce di casa e va al bar, ma era ai domiciliari: arrestata Sassano, torna ai domiciliari una 66enne

Era agli arresti domiciliari ma è stata trovata nei pressi di un bar, nei guai una 66enne di Sassano. I carabinieri di Sala Consilina l'hanno arrestata, in flagranza di reato, per evasione. La donna, domenica mattina, senza alcuna autorizzazione, si era allontanata dalla propria abitazione. Dopo le formalità di rito, è stata arrestata e giudicata per direttissima. Dopo la condanna, la 66enne è tornata agli arresti domiciliari.