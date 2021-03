In un circolo a mangiare senza mascherina: multe a Battipaglia Controlli antiCovid in provincia di Salerno: sanzioni anche per i Self Service fuori orario

Controlli antiCovid in provincia di Salerno: ancora molte sanzioni, anche per i Self Service fuori orario. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 7714 persone, 4488 veicoli e 2431 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche sono state multate 245 persone per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo e sono state sanzionate penalmente 2 persone poichè trovate in strada nonostante sottoposti a quarantena.

Multati anche 27 titolari di esercizi commerciali per mancato rispetto delle normative. 4 attività sono anche stati chiuse temporaneamente.

In particolare, in questo fine settimana, a Salerno i gestori di 6 attività, tre nel centro storico, due in via Trento ed un altro in zona Torrione, sono stati sanzionati perché hanno continuato l’attività di distribuzione di bevande e alimenti self service oltre l’orario stabilito. Alcuni di essi sono stati anche sanzionati per la mancata esposizione dei cartelli informativi legati all’emergenza Covid e dei prodotti igienizzanti. A Pontecagnano, invece, il gestore di un noto ristorante è stato sanzionato per attività di consumazione non autorizzata, il locale è stato anche chiuso. Analoga situazione a Battipaglia dove è stato sanzionato e chiuso un circolo ricreativo perché consentiva la consumazione di cibo ad alcuni clienti, assembrati all’interno, e tra l’altro senza mascherine. Anche i clienti all'interno del locale sono stati multati.

"Alla luce di quanto emerso in merito alla nota diffusione delle varianti del virus Covid, anche con l’abbassamento dell’età media dei contagiati, si confida in un rinnovato senso civico e in un’elevata responsabilità della collettività della provincia salernitana, al fine di poter diminuire i pericoli derivanti dalla pandemia in atto." Sottolineano dalla questura.