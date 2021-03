Barbagianni ferito ad un'ala salvato ad Olivetro Citra Nuovi controlli da parte delle guardie dell'Accademia Kronos di Salerno

Una nuova operazione delle guardie dell'accademia Kronos di Salerno. Controlli mirati al contrasto del bracconaggio nelle aree parco ed il fenomeno dell'abbandono. L'operazione che ha interessato i comuni a ridosso delle province di Salerno ed Avellino. Sono stati controllati diversi padroni di cani e in diverse situazioni sono state accertate delle violazioni e per questo contestate sanzioni per circa mille euro. Durante le operazioni, grazie alla segnalazione del Sig. Giuseppe Sarro, gli agenti sono riusciti a soccorrere e recuperare un esemplare di barbagianni adulto nel comune di Oliveto Citra. Giunti sul posto, gli agenti lo hanno trovato con una vistosa ferita ad un'ala e fortemente debilitato dal freddo. Dopo aver prestato le prime cure all'animale, grazie alla collaborazione del personale dell'ENPA, lo hanno trasferito al CRAS di Napoli per le cure veterinarie necessarie.