Orrore a Salerno: ritrovate carcasse di cani sulla spiaggia A dare la notizia le guardie ecozoofile dell'Anpana. La denuncia di Sidoli:"Un atto indegno"

Un tremendo ritrovamento da parte dei volontari di Salerno Animal Slave. I corpi, in avanzato stato di decomposizione, di tre cani bruciati sono stati rinvenuti oggi, sulla battigia del Villaggio del Sole. A dare la notizia le guardie ecozoofile provinciali dell'Anpana: "Sul posto sono presenti le nostre guardie D'Aniello e Spisso per eseguire gli accertamenti. I cani risultano non microchippati e apparentemente privi di ferite al collo. Si attendono i riscontri dall'esame del veterinario dell'asl che porta più di due ore di ritardo. A conclusione l'Anpana segnalerà l'avvenimento alla Procura della Repubblica di Salerno."

Anche Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, ha denunciato l'accaduto: “Un atto indegno che ferisce la crescente sensibilità degli italiani verso la sofferenza animale. È palese - spiega - la violazione delle normative vigenti sullo smaltimento delle spoglie degli animali tramite Asl, che prevede tra l'altro il rilascio di una certificazione nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”.

In una nota, Sidoli sottolinea che "questo atto scriteriato non rappresenta unicamente un rischio per la salute pubblica e degli animali, dietro di sé potrebbe nascondere qualcosa di più efferato. Ci teniamo a sottolineare che i combattimenti tra cani rappresentano una delle emergenze zoomafiose più importanti per la Regione. I cani ‘esca’, utilizzati per addestrare i combattenti, una volta deceduti vengono gettati via come rifiuti. Auspichiamo che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno faccia chiarezza sulla morte di queste povere bestiole”.

Necessario, per il portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, un inasprimento delle sanzioni penali contro gli autori di maltrattamenti e uccisioni di animali. "Purtroppo le attuali norme non prevedono il carcere per questi atti di crudeltà estrema. Qui sta lo scandalo: che la legge non lo preveda." Aggiunge.

"Ricordiamo che lo scorso 23 febbraio il leader della Lega, Matteo Salvini, ci aveva garantito che avrebbe lavorato perché il Governo si impegnasse a dare slancio all’azione di tutti coloro che chiedono più tutela per gli animali. Il tempo delle risposte è terminato, ora gli italiani attendono fatti concreti” Conclude Sidoli.