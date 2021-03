Salerno, arrestato spacciatore "a domicilio" in zona rossa Ai domiciliari un 23enne sorpreso dalla polizia: consegnava hashish e cocaina

Con la zona rossa bisogna "arrangiarsi" e così ha fatto anche uno spacciatore che è stato arrestato dalla polizia di Salerno, con l'accusa di consegnare droga a domicilio ai suoi clienti.

Nel mirino della squadra mobile è finito un 23enne della città che aveva organizzato una fiorente attività, gestita in proprio, di spaccio. Le consegne avvenivano in tutta Salerno e specialmente nel rione di Pastena.

Il giovane è stato sorpreso dai poliziotti in via Zanotti Bianco, nei pressi della stazione della metropolitana. Il giovane pusher è stato trovato in possesso di piccole dosi di sostanze stupefacenti, sia cocaina che hashish. A casa, invece, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due confezioni di hashish (per circa 200 grammi), nonché 435 euro in banconote di vario taglio. Il 23enne si trova ora agli arresti domiciliari.