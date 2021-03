Salerno, summit in Prefettura: "Più controlli e telecamere" Dopo diversi episodi di furto in città convocato il comitato provinciale per l'ordine e sicurezza

Un nuovo summit in prefettura per "fare il punto della situazione" dell'ordine e della sicurezza pubblica in città alla luce dei recenti episodi di furto registrati in alcuni esercizi commerciali. Il Prefetto Francesco Russo ha presieduto, questa mattina, presso il Palazzo del Governo, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata su richiesta del sindaco di Salerno.

Il primo cittadino Vincenzo Napoli ha espresso "preoccupazione per le azioni criminali che, nei giorni scorsi durante l’orario notturno, sono state perpetrate ai danni di due pizzerie del centro cittadino, nonché ai danni di un istituto scolastico che ha subìto il furto di alcune apparecchiature informatiche."

Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia – è stata fatta una panoramica di carattere generale sui crimini legati al protrarsi dell’emergenza Covid-19, ed alle misure restrittive disposte da provvedimenti di carattere nazionale e regionale che stanno mettendo a dura prova le economie degli esercizi commerciali.

"Dai dati statistici più recenti è emerso un decremento di circa il 30%, rispetto allo scorso anno, degli episodi di furto avvenuti nella città di Salerno, tale da far ritenere che non vi sia in atto una situazione di allarme generalizzato." Fanno sapere dalla Prefettura. Le Forze di Polizia hanno ribadito il proprio impegno a presidiare il territorio, garantendo la presenza notturna di pattuglie in tutti i punti della città. Anche il sindaco e il comandante della polizia municipale del comune capoluogo hanno fornito la propria disponibilità in ordine alle esigenze di presenza e controllo del territorio.

Nel contempo, è stata sottolineata la necessità di installare e/o implementare i dispositivi di difesa passiva presso gli esercizi commerciali, come impianti e telecamere di videosorveglianza e sistemi di allarme che consentano l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, nonché di essere di ausilio nell’attività investigativa. Il Prefetto di Salerno ha condiviso quanto rappresentato dalle forze dell’ordine ed ha ribadito che “E’ di tutta evidenza che la presenza delle forze dell’ordine, che effettuano in via ordinaria il controllo del territorio, può essere più tempestiva ed efficace, negli orari notturni, se coadiuvata da strumenti di difesa passiva predisposti dai singoli esercizi commerciali. A tal fine risulta opportuno, anche con l’ausilio delle associazioni di categoria, sensibilizzare la platea dei gestori e negozianti, affinché si premuniscano di adeguati strumenti ad effetto deterrente”.