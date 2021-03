Droga nascosta nelle cassette di pesce: due arresti In manette padre e figlio di Salerno, fermati dai poliziotti a Cava con cocaina ed eroina

Padre e figlio arrestati dalla polizia: dovranno rispondere di spaccio di droga. In manette sono finiti un uomo di 57 anni e il figlio di 25, entrambi residenti a Salerno. I due sono stati fermati dagli agenti del commissariato di Cava de' Tirreni, durante i controlli in strada, mentre transitavano nella cittadina metelliana a bordo di un furgone bianco.

Padre e figlio stavano trasportando circa 50 chili di pesce, oltretutto in pessimo stato di conservazione: il carico serviva come "copertura" per portare a destinazione la droga.

Tra le cassette infatti gli agenti della Volante hanno trovato 17 dosi di droga: 10 di cocaina e 7 di eroina. I due sono stati arrestati per spaccio, ma dovranno rispondere anche di trasporto abusivo di generi alimentari e per violazioni alle normative anti-Covid.