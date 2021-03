Carabinieri Salerno, Maltempo alla guida della Radiomobile Laureato in giurisprudenza, originario di Petina, una lunga carriera al servizio dell'Arma

Nuovo comandante per la sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Salerno: il maresciallo capo Pasqualino Maltempo dal 18 marzo è subentrato alla guida.

Originario di Petina, 43 anni, sposato con un figlio, il maresciallo Maltempo si arruola nel 1997 e frequenta il 107esimo corso formativo per carabinieri effettivi presso la Scuola allievi carabinieri “Eugenio Frate” di Campobasso.

Viene quindi destinato nel 1998 presso la stazione di Taurianova, nel reggino, dove presta servizio per due anni in una realtà particolarmente sensibile sotto il profilo della criminalità organizzata. Nel 2000 viene trasferito all’aliquota Radiomobile della compagnia di Taurianova quale motociclista, quindi nel 2003 alla compagnia di Scalea con medesimo incarico.

Nel 2007 vince il concorso interno per allievi sottufficiali, frequentando il corso presso la scuola sottufficiali di Velletri, da cui esce nel 2008 destinato alla stazione di Guardavalle, nel catanzarese, dove consegue fino al 2010 ottimi risultati operativi. Poi il trasferimento alla stazione di Trecase, nel napoletano, e nel 2013 a quella di Pontecagnano. Nel 2018 l'approdo alla Radiomobile della compagnia di Salerno. Nel frattempo, il sottufficiale ha anche conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'università di Salerno. A Maltempo gli auguri "per un sereno e proficuo lavoro" da parte di tutta la scala gerarchica dei carabinieri.