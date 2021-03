Serve cibo e bevande nel locale: multato barista a Salerno Il report dei controlli antiCovid in provincia: 245 multe per mancato uso della mascherina

Controlli antiCovid in provincia di Salerno, comuni al setaccio per verificare il rispetto delle normative. Nella settimana appena trascorsa sono state controllate 7620 persone, 4129 veicoli e 2575 esercizi pubblici.

245 le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina, 3 quelle denunciate perchè trovate in strada nonostante fossero state sottoposte al divieto di mobilità dalla propria abitazione.

Nel corso delle verifiche sono stati multati anche 9 titolari di attività per il mancato rispetto delle normative, per uno è scatta la chiusura temporanea. In particolare, nella zona orientale di Salerno, il gestore di un bar è stato sanzionato perchè consentiva ai clienti di consumare cibo e bevande all'interno del locale. A Cava de' Tirreni, invece, due pescivendoli ambulanti sono stati trovati in possesso di numerose dosi di droga, per questo sono stati arrestati per detenzione e spaccio oltre ad esser stati multati perchè trovati fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. Dalla questura sottolineano che i controlli proseguiranno e saranno potenziati anche in vista della Settimana Santa.