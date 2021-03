Furto di vaccini nella farmacia dell'Asl a Salerno Colpo da 25mila euro, refurtiva recuperata in spiaggia. Salvo il siero anti-Covid

Dopo aver forzato una finestra con un leverino, sono riusciti a fare irruzione nella farmacia dell'Asl di via Leucosia a Salerno. Una struttura che custodiva anche 70 dosi di vaccino anti-Covid che, tuttavia, non sono state trafugate dai ladri. Non è chiaro se il prezioso siero sia stato volutamente tralasciati o se i ladri hanno mancato l'obiettivo. Dalla farmacia, infatti, sono state prelevate numerose dosi di vaccino per profilassi pediatrica e influenzale per un valore di circa 25mila euro. La refurtiva, tra l'altro, è stata anche già recuperata dai carabinieri che l'hanno rinvenuta in spiaggia, a pochi metri di distanza dalla farmacia. I vaccini anti-Covid, fortunatamente, erano custoditi in una stanza protetta da porta blindata che potrebbe aver scoraggiato i ladri. Ma non è da escludere nemmeno che i malviventi cercassero anabolizzanti, farmaci presenti all'interno della struttura. I militari sono al lavoro per risalire ai responsabili e capire quale fosse il loro obiettivo.