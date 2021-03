Tragedia a Salerno: si toglie la vita lanciandosi dal Viadotto L'estremo gesto di un 32enne. E' il terzo suicidio in due giorni nel Salernitano

Una nuova tragedia sconvolge la provincia di Salerno, questa volta nel capoluogo. Nel tardo pomeriggio di oggi un ragazzo salernitano di 32 anni ha deciso di farla finita gettandosi dal viadotto Gatto. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, insieme alle forze dell'ordine. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Per il recupero si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno che hanno operato anche con l'ausilio di un elicottero. Il corpo, ritrovato nell'alveo del torrente Fusandola - area sottostante il viadotto - è stato recuperato con tecniche speleo-alpino-fluviale. Sconosciute le motivazioni alla base del gesto, si indaga. Si tratta del terzo suicidio in meno di due giorni nel Salernitano.