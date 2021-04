Pacchi contesi, disordini e scontri nel carcere di Salerno Alcuni agenti sono stati accompagnati al pronto soccorso. La denuncia della Uilpa: "Ora basta"

Ancora violenza nel carcere di Salerno: ieri sera sono scoppiati dei disordini con agente della penitenziaria aggrediti e minacciati di morte. Per alcuni si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso all’ospedale Ruggi: a denunciare l’episodio è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa.

Protagonisti delle violenze circa dieci detenuti, che avrebbero tentato di impossessarsi dei pacchi con generi di conforto e abbigliamento recapitati dai familiari, ma trattenuti per i controlli.

I disordini sono rientrati quando sono stati richiamati altri agenti non in servizio, che hanno dato manforte alle poche unità presenti.

Per il sindacato si tratta di un episodio che desta moltissima preoccupazione, in un contesto carcerario esplosivo e a rischio deflagrazione per ogni minima scintilla.

Le violenze sono scattate per la ricezione dei pacchi dei familiari, finiti nel mirino della procura di Salerno nelle scorse settimane per l’ingente traffico di droga e cellulari all’interno del carcere di Fuorni.