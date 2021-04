Vandali in azione nel parcheggio della Nocera Multiservizi Danneggiati i mezzi della società che si occupa di igiene pubblica

Vandali in azione nel parcheggio della Nocera Multiservizi, società che si occupa per conto del comune di igiene pubblica e della raccolta di rifiuti. Danneggiati i mezzi all'interno dell'area di sosta. Non è la prima volta che la società viene presa di mira. Nelle scorse settimane era stata danneggiata la cassa automatica del parcheggio di via Sarajevo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, con l'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.