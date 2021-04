Spacciava hashish nella piazza di Pastena: arrestata 47enne In azione gli agenti della squadra mobile di Salerno

E' stata arrestata, in flagranza del reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente: in manette M.I., 47enne salernitana. In azione gli agenti della squadra mobile di Salerno. Dalle indagini è emerso che la donna aveva organizzato una fiorente attività di spaccio, effettuando consegne in piazza Caduti di Brescia nel rione di Pastena. Proprio nella centrale piazza, ieri, la donna è stata trovata in possesso di un panetto di hashish da 70 grammi, abilmente nascosto negli vestiti. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di convalida.