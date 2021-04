Medicine scadute e gravi carenze: nei guai responsabile RSA Segnalata la legale responsabile di una struttura di Salerno

In concomitanza delle festività Pasquali, i carabinieri Nas hanno intensificato i controlli, in ambito nazionale, per verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura nelle strutture socio-sanitarie e ricettive per gli anziani. Dal 2 al 6 aprile, i militari hanno ispezionato 337 strutture in tutta Italia: controlli anche a Salerno. E' stata, infatti, segnalata all’autorità giudiziaria e sanitaria la legale responsabile di una RSA nel capoluogo, a causa delle carenze strutturali accertate, come l’assenza di piatti doccia anti-inciampo, assenza di sistema di chiamata di emergenza, pareti caratterizzate da distacco dell’intonaco, nonché mancata predisposizione della stanza dedicata all’isolamento di eventuali casi sospetti covid-19. All’interno della medicheria, inoltre, sono state trovate e sequestrate 11 confezioni di medicinali scaduti.