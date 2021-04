Salerno, pesce privo di tracciabilità: sequestrati 125 kg Al setaccio i punti vendita all'ingrosso di tutta la provincia

Rispetto delle normative e tutela del consumatore: in azione gli la guardia costiera nel Salernitano. Nel mirino dei controlli i centri di vendita all’ingrosso di prodotto ittico della provincia. In particolare, i militari hanno verificato la corretta etichettatura e tracciabilità del pescato e le informazioni relative all’attività di cattura per la tutela degli stock ittici e la salute del consumatore finale.

Nel corso dei controlli, i militari hanno scoperto, in 5 diversi punti vendita all’ingrosso, la presenza di pescato privo di informazioni sulla provenienza e hanno sequestrato 125 kg di prodotto ittico. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 7.500 euro.