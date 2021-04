Taglio boschivo privo di autorizzazioni: blitz dei carabinieri Sequestrata l'area e sanzione amministrativa per il proprietario

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano hanno effettuato un controllo in località “Sant’Ilarione”, nel comune di Castelnuovo di Conza. Dagli accertamenti è emerso che era stato effettuato un taglio boschivo con rimozione totale delle ceppaie su di una superficie pari a circa 1600 metri quadri. Sulla stessa area era stato effettuato un riporto di materiale terroso per un quantitativo pari a circa 50 metri cubi.

Alla richiesta di esibire l’autorizzazione paesaggistica-ambientale necessaria per l’estirpazione delle ceppaie di macchia mediterranea e delle querce nonché il piano di utilizzo della terra, il proprietario del fondo non è stato in grado di fornire i documenti.

Alla luce di quanto riscontrato, i militari hanno provveduto a porre sotto sequestro l’area interessata dai lavori ed hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario del fondo; inoltre nei confronti dell'uomo è stata elevata una sanzione di 600 euro per movimento terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione.