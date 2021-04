Inquinamento ambientale: la foto shock del sindaco di Pertosa Il primo cittadino ha subito un intervento di tiroidectomia totale a causa di un carcinoma

Un'immagine forte, che vale più di mille parole. La testimonianza di quanto possano essere pericolose le conseguenze dell’inquinamento ambientale. All'indomani della maxi operazione che ha visto il Vallo di Diano protagonista di un'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, il sindaco di Pertosa, Domenico Barba ha condiviso la sua storia. Il primo cittadino, infatti, a marzo del 2018, ha subito un intervento di tiroidectomia totale a causa di un carcinoma.“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso” Ha scritto la fascia tricolore condividendo uno scatto di quel difficile momento.