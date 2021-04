Rifiuti nel Vallo, Rinaldi: "Lo stato faccia la sua parte" Dal comune di Montesano pronti a sostenere Atena Lucana partecipando, in parte, alle spese legali

Traffico di rifiuti e inquinamento ambientale nel Vallo di Diano, dopo la maxi operazione di ieri mattina, il comune di Montesano sulla Marcellana si dice pronto a sostenere il comune di Atena Lucana "con la partecipazione, in parte, alle spese legali che si terranno." Il comune giudato dal sindaco Luigi Vertucci, infatti, ha annunciato di volersi costituire parte civile negli eventuali prossimi processi. La decisione del sindaco Giuseppe Rinaldi arriva a seguito di una seduta straordinaria di giunta comunale svolta oggi in merito alla "disarmante, grave e preoccupante situazione emersa nel corso dell'indagine condotta dalla Dda di Potenza e Lecce".

"Una vicenda molto grave che rappresenta come in nome del profitto non si guardi in faccia a niente e nessuno. Abbiamo deliberato di seguire la vicenda nel suo iter giudiziario sia come Comune sia sostenendo l'Ente comune di Atena Lucana con la partecipazione, in parte, alle spese legali che si terranno. Sicuramente andranno richiesti che si paghino fino in fondo i danni ambientali ma anche i danni di immagine che si fanno al nostro bel comprensorio." Scrive il sindaco Rinaldi, aggiungendo: "Nel contempo, richiediamo fortemente che lo Stato faccia fino in fondo la sua parte sia nell'attività di monitoraggio della salubrità dei nostri terreni sia nel seguire e/o imporre la bonifica laddove necessaria."

"Inutile negarlo! Si avverte, in queste ore, ancora di più la mancanza del Tribunale di Sala Consilina con la sua locale Procura della Repubblica. Va detto in tutte le sedi, nelle Commissioni parlamentari, in quelle regionali, ai Ministri, al nuovo Premier Draghi. Se questo territorio perde la costante presenza dello Stato rischia, come si evince da questa vicenda, di essere snodo interregionale della delinquenza e di essere appetibile per la sua poca antropizzazione." Sottolinea la fascia tricolore.

Infine, il plauso alla magistratura e alle forze dell'ordine: "Che hanno condotto questa indagine che sventra un sistema davvero pericoloso. Complimenti e forte sostegno! La comunità di Montesano, nota oramai per la sue battaglie di tutela dell'ambiente, è pronta a fare tutto ciò che, insieme alle altre comunità valdianesi in sede di Conferenza dei Sindaci, insieme ai rappresentanti istituzionali sovracomunali, si dovrà fare per difendere la naturale vocazione alla bellezza e alla salubrità del nostro Vallo di Diano."