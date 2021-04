Ruba una bicicletta elettrica. Denunciato studente 20enne Il mezzo è stato recuperato dai carabinieri e restituito al proprietario

Avrebbe rubato una bicicletta elettrica al titolare di una pizzeria del centro storico. Denunciato per furto aggravato uno studente 20enne incensurato. L'imprenditore salernitano si era recato presso la Stazione dei Carabinieri di Salerno denunciando quanto accaduto. I militari, grazie agli elementi raccolti hanno individuato il presunto autore del colpo, riuscendo anche a recuperare il costoso biciclo. Grandissima soddisfazione per la vittima del furto, a cui è stato riconsegnato il mezzo nel pomeriggio di ieri presso la sede del Comando Stazione Salerno Principale di Via Duomo.