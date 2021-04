Salerno, sgomberata dai carabinieri un'abitazione occupata Blitz dei militari della compagnia anche per contrastare lo spaccio nei vicoli del centro storico

Le segnalazioni da parte dei residenti si erano susseguite: nell'area di fronte al Duomo di Salerno, ed in particolare tra i suoi vicoli stretti e appartati, sempre più giovani non residenti si davano appuntamento per consumare stupefacenti. Di qui l'intervento da parte dei carabinieri della stazione di Salerno principale, che nel corso dei controlli del centro storico hanno anche fatto un'altra scoperta.

In Via Giovanni Guarna c'era infatti stata l'occupazione abusiva di un'abitazione, utilizzata con ogni probabilità come luogo di ritrovo da parte dei giovani. L'appartamento era in effetti con sfratto esecutivo ed occupato: all'interno i militari hanno trovato un 23enne originario di Eboli, che aveva con sé hashish e cocaina per uso personale, ed una pistola giocattolo.

L'abitazione è stata liberata e riconsegnata ai proprietari e la droga sequestrata. Nel corso dei servizi, sono state segnalate in prefettura tre persone, sorprese con modiche quantità di hashish. I residenti del centro storico hanno ringraziato i carabinieri per aver bloccato sul nascere una potenziale situazione di degrado urbano.