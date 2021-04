Beccati in giro e senza mascherina: multe per 12 salernitani Controlli dei carabinieri in città

Multe e denunce da parte dei carabinieri della Compagnia di Salerno che hanno pattugliato la città con l'impiego dei militari della Sezione Radiomobile, e il pronto intervento dell’Arma in servizio 24 ore al giorno. I militari hanno sanzionato 12 persone per violazioni alle norme anti Covid, 3 per mancato utilizzo della mascherina e 9 per spostamento non autorizzato; controllati anche 200 veicoli e 150 persone a piedi.

In via Wenner è stato fermato il pregiudicato salernitano 42enne S.G. , sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, l'uomo, in giro di notte, è stato arrestato per evasione e sanzionato ai sensi della normativa Covid; denunciati per detenzione ai fini di spaccio un 30enne e un 50enne già noti alle forze dell'ordine. Scatta la denuncia per divieto di ritorno nel Comune di Salerno per il pregiudicato A.M. con annessa richiesta di aggravamento della misura. Beccati e denunciati dai carabinieri anche due parcheggiatori abusivi, S.A. e L.A. per violazione delle prescrizioni del Daspo urbano, con richiesta di aggravamento della misura in essere; ancora una denuncia, per violazione degli obblighi del custode, per M.L. , già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno anche segnalato due salernitani come assuntori di sostanze stupefacenti.

22 i verbali di contestazione al Codice della Strada, di cui 4 per guida senza patente, 5 per circolazione senza assicurazione, mentre 5 veicolo sono stati sequestrati ai fini della confisca, 2 i fermi amministrativi, ritirata anche una patente.