In giro nonostante le misure cautelari: due arresti I controlli dei carabinieri della Radiomobile di Salerno: denunciato anche un 28enne rumeno

I carabinieri della Radiomobile di Salerno hanno arrestato due persone del posto: nel primo caso si tratta di un 42enne, fermato nella notte a bordo di un motociclo nonostante fosse ristretto ai domiciliari. L'uomo, infatti, doveva rispondere di rapina e simulazione di reato. Con i carabinieri ha provato a giustificarsi circa la necessità di una visita al pronto soccorso del Ruggi: i militari lo hanno accompagnato, ma non risultava alcuna telefonata al 118. Per questo è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare con il trasferimento in carcere.

Il secondo caso riguarda invece un 37enne, sempre di Salerno, sottoposto ad obbligo di dimora dalle 21 alle 7. I carabinieri però in due controlli domiciliari non lo hanno trovato a casa. Visto che non era la prima violazione, il tribunale ha disposto i domiciliari.

Infine, durante le attività di controllo, i carabinieri hanno anche denunciato un 28enne rumeno per furto di energia elettrica.