Salerno, Pic-nic di compleanno in montagna: multata famiglia Controlli antiCovid in provincia: multato un bar aperto oltre orario consentito

Provincia di Salerno al setaccio per controlli antiCovid. Nel corso dell'ultima in zona rossa sono state controllate 7658 persone, 4970 veicoli e 2073 esercizi pubblici. Sono state sanzionate 200 persone per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. Otto, invece, i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle normative.

In particolare, nei giorni scorsi, in una zona collinare del capoluogo, una famiglia è stata sorpresa e sanzionata mentre effettuava un pic-nic, con brace e vivande, per festeggiare il compleanno di uno dei componenti.

Sempre a Salerno, un bar della zona orientale è stato sanzionato perché aperto oltre l’orario consentito.

"La settimana che inizia, con il passaggio in “zona arancione”, richiederà un rinnovato senso civico. La pandemia si affronta con l’impegno di tutti a porre in essere quei comportamenti che devono caratterizzare il nostro vivere quotidiano: uso delle mascherine, distanziamento ed igienizzazione delle mani; poche regole che consentono di tutelare noi stessi ed i nostri cari e che, se attuate unitamente all’avanzare delle vaccinazioni, incidono sul decrescere dei contagi, consentendo il ritorno alla normalità." Sottolineano dalla Questura, annunciando nuovi controlli.