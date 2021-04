Salerno, secondo allarme bomba in centro: evacuato un palazzo Chiusi i negozi del Corso da via Santissimi Martiri a via Diaz

A un'ora di distanza dal primo allarme bomba, scattato questa mattina in via Santissimi Martiri Salernitani intorno alle 9, è arrivata una seconda telefonata anonima alle forze dell'ordine che annunciava un altro ordigno in un palazzo di Corso Vittorio Emanuele. Lo stabile è stato così evacuato, chiuse tutte le attività commerciali fino a via Diaz.

Ore di ansia e atmosfera spettrale in centro, la zona delimitata e presidiata dall'esercito. L'intervento degli artificieri dei Carabinieri di Napoli con le unità cinofile ha però appurato che non vi fosse alcuna bomba in entrambi gli stabili. Allarme dunque rientrato, riaperta la circolazione veicolare e pedonale, i negozi hanno potuto alzare di nuovo le serrande.