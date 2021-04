Lotta alla spaccio di droga: arrestato 39enne a Salerno Denunciato anche un 22enne a Montecorvino Rovella

Lotta alla droga e allo spaccio in provincia di Salerno. Ieri notte, la sezione operativa del dipendente NOR ha arrestato il salernitano G.A. di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 1,35 gr di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 400€ in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Il 39enne si trova ora agli arresti domiciliari. Nel corso del pomeriggio di ieri invece, il personale della Sezione Radiomobile ha denunciato in stato di libertà, per detenzione a fini di spaccio, D.L.U. salernitano residente a Montecorvino Rovella, 22enne, incensurato, poiché trovato in possesso di 8gr di hashish suddivisa in dosi e 320 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. La droga ed ed il denaro sono stati sequestrati.