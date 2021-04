Policastro, beccato a spacciare vicino al lungomare: arrestato Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga: nei guai 24enne, già noto alle forze dell'ordine

I carabinieri di Sapri, guidati dal S.Tenente Forte, lo hanno beccato a spacciare nei pressi del lungomare: arrestato, in flagranza di reato, un 24enne di Santa Marina, già noto alle forze dell'ordine. E' stato sorpreso, nel pomeriggio di domenica scorsa, dai militari in abiti borghesi. Alla vista dei carabinieri, il presunto spacciatore ha tentato la fuga cercando di liberarsi della droga e delle banconote, probabile provento dello spaccio, dando il via ad un inseguimento nei pressi della battigia. Immobilizzato, è stato poi sottoposto a perquisizione domiciliare. A casa sono state trovate una pianta di marijuana alta 30cm, priva di documentazione per la libera coltivazione, e 2 grammi di hashish, il tutto è stato sequestrato. L’arresto è stato convalidato e gli è stata assegnata la pena dell’obbligo di firma presso gli uffici della polizia giudiziaria, nonché la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza.