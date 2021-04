«Uccisa ad 8 mesi»: ergastolo per il papà, 24 anni alla mamma Sentenza di primo grado emessa dai giudici della Corte d’Assise di Salerno per la morte di Jolanda

Ergastolo per Giuseppe Passariello e 24 anni di reclusione per Immacolata Monti. È la sentenza di primo grado emessa dai giudici della Corte d’Assise di Salerno che hanno condannato i genitori della piccola Jolanda, la neonata di Sant’Egidio del Monte Albino. La piccola di appena 8 mesi, nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019, fu trovata senza vita nella sua abitazione. Per i giudici fu uccisa dai genitori. Il pm aveva chiesto l'ergastolo per entrambi. Decisive, ai fini investigativi, sono risultate le intercettazioni ambientali acquisite nel commissariato di Polizia di Nocera Inferiore nelle ore immediatamente successive alla morte.