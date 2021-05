Salerno, straniero dà in escandescenza davanti a un bar Intervengono le forze dell'ordine. Salernitano al setaccio: oltre 8mila persone controllate

Fine settimana di controlli in provincia di Salerno. Oltre 8mila le persone controllate (8008), fermati anche 5163 veicoli e verificati 1418 esercizi pubblici. In totale, sono state 110 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché violavano il divieto di spostamento oltre le ore 22, multati anche 3 titolari di esercizi commerciali per mancato rispetto delle regole anti contagio.

Caos, nella tarda serata di ieri, nel centro storico di Salerno. In un noto bar della zona, un 35enne di origine sudamericana, stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine in evidente stato di ebrezza, ha provato a chiedere alcolici oltre l’orario di chiusura. Al rifiuto dell'esercente, il 35enne ha dato in escandescenza spaventando i clienti in fila. Sul posto si è reso necessario l'intervento di alcune Volanti. L’uomo, già noto per i suoi trascorsi penali, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E' stato anche multato per violazione delle normative anticovid.

"La zona gialla ed il miglioramento delle condizioni climatiche che inducono più persone a stare in giro, devono comportare un rinnovato senso civico. Ogni singolo cittadino deve rendersi attore di comportamenti rigorosi, poche regole, tra le quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento, l’igienizzazione delle mani, e rispetto delle limitazioni orarie, che sono fondamentali per contribuire ad abbassare la curva del contagi che purtroppo è ancora alta. Ognuno di noi deve ricordarsi con rinnovato impegno: “La mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro” e l’osservanza delle regole è fondamentale per garantire la libertà di tutti." L'appello dalla Questura.