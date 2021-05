Movida fuori controllo a Nocera: interviene la polizia Multati due locali, la soddisfazione del sindaco Torquato

Movida fuori controllo ieri sera a Nocera Inferiore, sul posto è intervenuta la polizia, soddisfazione da parte del sindaco Manlio Torquato.

“Ringrazio la Polizia Locale e le Forze dell'ordine ed in particolare il signor Questore e l'eccellente lavoro del Commissariato della Polizia di Stato retto dal Dott. Amato, per il tempestivo intervento di controllo effettuato ieri sera in centro città nei luoghi e sui locali della movida, che ha permesso di individuare e sanzionare due locali che contravvenivano alle disposizioni vigenti in materia sanitaria anti-covid.

Interventi mirati e precisi consentiranno ai tanti esercizi commerciali che rispettano la normativa di non subire ingiuste penalizzazioni e alla città di poter beneficiare delle riaperture in modo civile ed equilibrato” ha concluso la fascia tricolore.