Spari e inseguimento, terrore davanti alla scuola "Alemagna" Carabinieri a caccia di due banditi, in fuga tra piccoli alunni e genitori: "Scene da film"

Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti all'uscita di scuola da genitori e piccoli alunni iscritti alla scuola "Alemagna" di Salerno. Stando ad una primissima ricostruzione, i carabinieri avrebbero intercettato un'auto con a bordo due banditi, autori forse di un colpo poco distante.

Davanti all'istituto scolastico, nel caos dell'ora di punta, i malviventi sono scesi dall'auto per poi fuggire a piedi.

Sulle loro tracce i militari che avrebbero anche esploso colpi di pistola in aria. Queste almeno le testimonianze di decine di genitori che hanno assistito alla scena. E c'è chi parla di aver distintamente sentito più di uno sparo.

Durante l'inseguimento, uno dei militari sarebbe rimasto leggermente ferito. A quanto risulta, per adesso dei banditi non c'è traccia. Terrorizzati genitori e studenti. "Sembrava la scena di un film, con un inseguimento armi in pugno. E poi gli spari", la testimonianza di una mamma, raccolta da Ottopagine.it

Sul posto, nei pressi della scuola Alemagna, anche il comandante della compagnia di Salerno Adriano Fabio Castellari.