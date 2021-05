Sparatoria davanti alla scuola "Alemagna", esplosi 5 colpi Salerno, terrore all'uscita degli alunni: due colpi dei banditi, tre dei carabinieri

Due colpi in aria esplosi da un bandito in fuga, tre quelli usciti dalla pistola di un carabiniere che ha mirato alla gomme posteriore della Citroen C3 nera che è sfuggita ad un controllo dei militari. Sparatoria avvenuta in presenza di centinaia di persone, tra genitori e alunni della scuola "Alemagna" di Salerno.

Si va arricchendo di nuovi particolari l'episodio di cronaca avvenuto poco dopo le ore 13 in città. Una pattuglia della Radiomobile ha tentato di fermare il veicolo con a bordo due persone, che però si sono date alla fuga. Il passeggero a piedi, l'altro in auto. Il bandito che è sceso ha esploso due colpi in aria.

Un carabiniere ha risposto con tre proiettili indirizzati verso lo pneumatico, per provare ad impedire la fuga. Colpi distintamente sentiti da tutti i presenti: molti si sono rifugiati nel cortile della scuola, altri in auto. Scene di panico e preoccupazione, nell'istituto dove c'era l'ora di punta visto che la campanella stava suonando per tutti.

Nel fuggifuggi uno dei malviventi ha perso dei soldi, circa 4mila euro in contanti. Denaro che per gli investigatori sono probabile frutto di una truffa messa a segno poco prima del conflitto a fuoco.

Sul posto sono intervenuti decine di carabinieri, coordinati dal comandante della locale compagnia Adriano Fabio Castellari. Le indagini proseguono, così come la caccia ai due sospettati in fuga.