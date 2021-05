Salerno, "spaccata" all'armeria di Torrione: presi 5 fucili I malviventi hanno utilizzato un'auto come ariete, indagini in corso da parte dei carabinieri

Colpo notturno in un'armeria del quartiere Torrione a Salerno. La banda, composta almeno da tre persone, è entrata in azione intorno alle 5.30. Da una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori pare che abbiano utilizzato una Ford Focus per sfondare l'ingresso dell'attività di via Galloppo. Successivamente hanno fatto irruzione nell'armeria, portando via cinque fucili. Tanti residenti, considerato il boato provocato dall'impatto, si sono riversati all'esterno delle proprie abitazioni per capire cosa stesse accadendo. L'auto utilizzata come ariete è stata interessata anche da un principio d'incendio che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Stazione Salerno Mercatello e del Nucleo Operativo e Radiomobile.