Operato il sindaco di Castiglione del Genovesi: è fuori pericolo

E' durato circa 5 ore l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito con feroce violenza nei giorni scorsi.
Ad eseguire l'operazione il primario di Ortopedia e Traumatologia del "Ruggi", Mauro Nese.
Siano, che aveva riportato fratture multiple e lesioni in seguito alle percosse subite, è stato operato a gamba e caviglia sinistra, avambraccio sinistro, mano destra e orecchio sinistro. I medici sono riusciti a salvargli anche la falange che si temeva dovesse essere amputata.
Le sue condizioni, dunque, consentono ai medici di dichiararlo fuori pericolo. Intanto proseguono le indagini per risalire all'identità dell'aggressore.