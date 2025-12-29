Operato il sindaco di Castiglione del Genovesi: è fuori pericolo I medici sono riusciti anche ad evitare l'amputazione del dito

E' durato circa 5 ore l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito con feroce violenza nei giorni scorsi.

Ad eseguire l'operazione il primario di Ortopedia e Traumatologia del "Ruggi", Mauro Nese.

Siano, che aveva riportato fratture multiple e lesioni in seguito alle percosse subite, è stato operato a gamba e caviglia sinistra, avambraccio sinistro, mano destra e orecchio sinistro. I medici sono riusciti a salvargli anche la falange che si temeva dovesse essere amputata.

Le sue condizioni, dunque, consentono ai medici di dichiararlo fuori pericolo. Intanto proseguono le indagini per risalire all'identità dell'aggressore.