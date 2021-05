Salerno,controlli antiCovid: sanzionate 103 persone e 8 locali Nocera: multate 3 persone in giro oltre le 22 e senza mascherina.Una oppone resistenza: denunciata

Controlli antiCovid nel Salernitano. Provincia al setaccio per verificare il rispetto delle normative. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 7868 persone, 4979 veicoli e 1421 esercizi pubblici. Sono state 103 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perchè trovati, senza giustificato motivo, in strada dopo le ore 22. Multati anche 8 titolari di esercizi commerciali per mancato rispetto delle normative, dei quali uno colpito anche da sanzione amministrativa accessoria.

Solo ieri, nel centro di Salerno, sono state multate 9 persone per aver violato il “coprifuoco” e 4 ristoratori che consentivano la presenza di un numero eccessivo di clienti per tavolo e somministravano alimenti oltre l’orario consentito.

Analoga situazione a Nocera Inferiore dove, nei giorni scorsi, sono stati multati due titolari di attività in quanto all'interno dei locali non rispettavano i limiti imposti dalla normativa Anti Covid con la presenza di oltre quattro clienti per tavolo. Sanzionate anche tre persone, già recidive, trovate in giro, senza mascherina ed oltre le ore 22. Per uno dei tre è scattata anche la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale per essersi opposto al controllo.

"La diminuzione dei contagi e l’aumento delle vaccinazioni non autorizzano ad abbassare la guardia, anzi, l’impegno di tutti dovrà essere quello di continuare ad adottare quei comportamenti che devono caratterizzare il nostro, attuale, vivere quotidiano: uso delle mascherine, distanziamento ed igienizzazione delle mani, per tornare alla normalità, tutelando noi stessi ed i nostri cari." Sottolineano dalla Questura.