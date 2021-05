Beccato a spacciare vicino al Parco Pinocchio:arrestato minore Scoperto con 21 dosi di crack

E' stato beccato a spacciare Crack nei pressi del parco Pinocchio di Salerno, arrestato dagli agenti della polizia un minorenne. In azione gli investigatori della Squadra Mobile della Questura. Il ragazzo è stato sorpreso dai poliziotti all’interno del parcheggio vicino al parco. Secondo quanto riportato dagli agenti, dopo esser stato fermato per un controllo, il giovane ha provato ad eludere le verifiche e allontanarsi rapidamente, provando anche a disfarsi di un involucro in cellophane, che nascondeva nell’interno dei pantaloni, lanciandolo in una siepe.

Gli Agenti, dopo aver recuperato l'involucro, hanno scoperto che conteneva ben 21 dosi di Crack per un peso di circa 4 grammi. Il giovane è stato quindi fermato e arrestato in flagranza di reato di spaccio. Si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, che ne ha disposto il trasferimento presso il Centro di Prima Accoglienza.