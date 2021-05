Salernitana: gravissimo incidente durante i festeggiamenti Un motorino con a bordo due ragazzi finisce contro un'auto

Momenti di grande tensione durante i festeggiamenti della promozione della Salernitana. Intorno alle 20, su via Lungomare Colombo, uno scooter con a bordo due ragazzi e un'auto, per cause ancora non chiare, si sono scontrate. Alla guida delle mezzo a due ruote un 22enne che ha impattato violentemente sull'asfalto.

Mentre la ragazza che era con lui si è rialzata, visibilmente sotto choc e con delle escoriazioni, il ragazzo è rimasto a lungo a terra, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Minuti interminabili, ritardi dovuti molto probabilmente al traffico cittadino. Tante le persone che hanno assistito allo schianto. Il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto la polizia per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.