Tragedia spegne la festa granata: muore ventottenne L'incidente con il motorino in centro dove si festeggiava la serie A

Pare sia arrivato già senza vita all'ospedale Ruggi D'Aragona il giovane vittima di un incidente in scooter su via Lungomare Colombo, questa sera intorno alle 20, quando a Salerno erano ancora in corso i festeggiamenti per la promozione della Salernitana in serie A. Con lui a bordo del mezzo a due ruote una ragazza che ha riportato solo diversi lividi e escoriazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. E' stata portata via dai sanitari visibilmente sotto choc.

Fatali invece le ferite riportate dal ventottenne che, per cause ancora non chiare, pare abbia perso il controllo del motorino, finendo con violenza contro il paraurti di un'auto in sosta. Il decesso potrebbe essere stato causato da un grave trauma al capo, che potrebbe averlo ucciso sul colpo. Il giovane è rimasto circa 20 minuti sull'asfalto in attesa dei soccorsi, rallentati molto probabilmente dal traffico che ha totalmente paralizzato la città dal pomeriggio. Due le ambulanze arrivate sul luogo del sinistro.

Sul posto è intervenuta in un primo momento un'auto della municipale, era di passaggio, è stata fermata proprio dagli amici del ragazzo, allarmati dal fatto che i sanitari non arrivassero, nonostante le ripetute chiamate. I caschi bianchi hanno mantenuto l'ordine e fatto defluire auto e curiosi, interminabile l'attesa dei sanitari. Poi la corsa disperata al pronto soccorso dell' ospedale. La sirena dell'ambulanza a confondersi con i clacson delle auto ancora in festa.

La polizia ha delimitato l'area per i rilievi. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di un dramma che arriva proprio in una giornata di gioia per la città che stava festeggiando la promozione tanto attesa. Una tragedia che cala un velo di dolore su una giornata che doveva essere indimenticabile. Pare che il ragazzo fosse conosciuto nell'ambiente del tifo granata, mentre sono tanti i messaggi sui social in ricordo del 28enne.