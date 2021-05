Salerno, l'addio a Loris: "La serie A è tua. Ciao presidè!" L'ultimo saluto al giovane tifoso granata morto a causa di un incidente durante i festeggiamenti

Nessuna festa, oggi ad unire i tanti tifosi granata è il dolore. Questa mattina via Dalmazia è stata invasa da palloncini granata, fumogeni, striscioni e lacrime. Ancor più che i cori, è stato un silenzio assordante a riempire il quartiere, squarciato poi dall'arrivo dei tanti motorini che, in un lungo corteo, hanno accompagnato il giovane Loris Del Campo nel suo ultimo viaggio. Nella chiesa di San Demetrio l'ultimo saluto al giovane tifoso della Salernitana morto a causa di un incidente sul motorino durante i festeggiamenti per la promozione della squadra.

"La sosterrai anche da lì, non doveva andar così" Recita uno dei tanti striscioni esposti. "La serie A è tua, ciao presidè". Tantissime persone hanno aspettato ai lati della chiesa l'uscita del feretro. Gli amici hanno indossato una t-shirt con il volto di Loris e un augurio: "Buon viaggio presidente". Presenti anche il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio, Gennaro Tutino, Valerio Mantovani, Milan Djuric, Leonardo Capezzi , accompagnati dal manager della salernitana Sasà Avallone e l’assessore allo sport del comune di Salerno Angelo Caramanno. In chiesa anche i consiglieri comunali Antonio Carbonaro e Roberto Celano. In segno di lutto, ieri, i tifosi e la squadra hanno deciso di annullare ogni festeggiamento in programma per il rientro a Salerno dei giocatori. Oggi la città si unisce nel dolore. Sulla morte di Loris sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.