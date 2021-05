Salerno, morte di Loris: sequestrati caschi e motorino La salma del 28enne è stata restituita ai familiari. Tifosi e amici all'obitorio

Ancora da accertare le cause della morte del giovane Loris Del Campo, deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale a Salerno, durante i caroselli per la promozione in serie A della squadra di calcio. Il 28enne, in sella alla sua Honda SH150, è caduto sull'asfalto mentre percorreva il Lungomare Trieste. Con lui c'era anche una ragazza che ha riportato ferite lievi.

Le indagini sono state affidate al Comando della Polizia municipale, sequestrati i caschi dei due giovani, il motorino e una macchina che si trovava di passaggio. Commozione ieri sera all'arrivo della salma in obitorio.

Tanti gli amici e i tifosi che hanno voluto rendere omaggio al ragazzo. La salma è stata liberata e restituita ai familiari. Il ragazzo, che viveva nel quartiere di Sant'Eustachio, era molto conosciuto ed era un gran tifoso della Salernitana.