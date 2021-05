Gioco illegale: la finanza chiude 2 sale scommesse e un bar Multati dalle fiamme gialle 9 clienti, 15 gli apparecchi sequestrati

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Battipaglia hanno individuato nel comune di Campagna una caffetteria che, pur potendo rimanere regolarmente aperta, non aveva in alcun modo precluso l'ingresso nell'area "gaming", in cui erano presenti tre totem e un videopoker, privo delle previste autorizzazioni e del collegamento all'hub dei Monopoli. Solo a marzo, per analoghe violazioni, sempre la Guardia di Finanza di Salerno aveva chiuso 5 esercizi commerciali e sottoposto a sequestro 31 apparecchi con vincita in denaro illegali.

Per i tre esercenti si profila ora una doppia sanzione amministrativa; la prima, per le slot tenute in modo irregolare, con il pagamento, per ciascuna di esse, da un minimo di 5mila a un massimo di 50mila euro. La seconda, per il mancato rispetto delle prescrizioni del Dpcm del 2 marzo per il contenimento del Covid, in relazione al quale sono stati multati anche i 9 clienti sorpresi a giocare.