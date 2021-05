Tifoso morto, il fratello di Loris: "Chi ha visto parli" Appello alle persone in strada che potrebbero aver assistito al tragico incidente

“Chi ha visto parli e ci aiuti a ricostruire la dinamica dell'incidente in cui è morto Loris, vogliamo sapere la verità”. È l'appello accorato di Alessio Del Campo, il fratello del 28enne tifoso granata che ha perso la vita lunedì sera durante i festeggiamenti per la promozione della salernitana in serie A.

Chiunque possa dare informazioni utili su quello che è accaduto in quei drammatici momenti, lo comunichi ai familiari, questa la richiesta del ragazzo.

Il giovane Loris lunedì sera ha improvvisamente perso il controllo del proprio scooter, finendo contro il paraurti di un’auto in sosta in via Lungomare Trieste. Fatale l'impatto, è morto sul colpo. Sul caso indagano le forze dell'ordine, ma tante erano le persone in strada che potrebbero fornire dettagli utili.

Alessio del Campo ha poi voluto ringraziare la città, la Salernitana, i tifosi e i tanti amici per l'affetto che sta circondando la sua famiglia, ricordando il fratello come un ragazzo, solare, allegro, unico.