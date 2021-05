Tifoso morto, la fidanzata: "Vogliamo la verità per Loris" "Mi ha salvato la vita, è stato il suo ultimo gesto d'amore per me"

“Vogliamo sapere la verità, se qualcuno ha visto, ha video o foto di quello che è successo ci aiuti” . È l’appello di Manuela, la fidanzatina di Loris Del Campo, il 28enne tifoso morto lunedì scorso in un incidente con il suo scooter durante i festeggiamenti per la promozione della Salernitana in serie A. Era insieme alla sua ragazza, in via Lungomare Trieste.

Lei si è ferita lievemente, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo, nell’impatto violento con un’auto parcheggiata. I grandi occhi neri di Manuela diventano lucidi quando cerca di ricostruire quegli attimi drammatici.

“Non ricordo bene quei momenti ma so che Loris mi ha salvato la vita. Mi ha spinta via per non cadere dove è finito lui.

E’ stato il suo ultimo gesto d’amore per me”. Ora il desiderio di Manuela è che chi sa qualcosa contatti lei o i familiari di Loris, per avere almeno il conforto che può dare loro la verità sulla tragedia che ha sconvolto loro la vita.