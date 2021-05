Lavoratore morto al Porto, il sindaco: "E' inaccettabile" Indetto dai sindacati uno sciopero di 24 ore al Porto di Salerno

“Esprimo alla famiglia, agli amici ed ai colleghi di lavoro il cordoglio dell'Amministrazione Comunale per la morte di Matteo Leone. La tragica fine del giovane lavoratore portuale addolora tutta la nostra comunità. Ogni morte sul lavoro è straziante ed inaccettabile. E rende urgente la verifica dell'accaduto insieme al massimo impegno per la prevenzione e la sicurezza”.

Questo il cordoglio del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per la morte del giovane portuale che si è spento questa notte dopo essere stato vittima di un grave incidente sul posto di lavoro. Intanto i sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt hanno proclamato uno sciopero allo scalo salernitano. “E' inaccettabile che un giovane possa morire mentre compie il proprio dovere, perchè lavoro non deve significare morte” scrivono i sindacati in una nota manifestando anche la loro vicinanza alla famiglia del 34enne e continuano “la sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto fondamentale e irrinunciabile, si proclama così lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori del porto di Salerno dalle ore 2.00 del 26.05.2021”.

Cordoglio espresso anche dalla Salernitana, di cui Matteo era tifosissimo. «L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Leone per la tragica scomparsa del caro Matteo, grande tifoso granata».