Ruba in chiesa e al supermercato:arrestato 2volte in un giorno E' successo a Salerno. Nei guai un 29enne polacco

E' stato arrestato due volte in un giorno il 29enne polacco di S.P., beccato dagli agenti di polizia a rubare prima in una chiesa e poi in un supermercato nel centro di Salerno. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, è stato scoperto, ieri pomeriggio, da una pattuglia della sezione volanti, in una chiesa sul corso cittadino dove era stato segnalato il furto della cassetta delle offerte. Stando a quanto riportato dagli agenti, il ragazzo aveva nascosto la cassetta sotto la maglietta e per questo, dopo averlo identificato, gli agenti lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa della direttissima.

Ma, durante la notte, il giovane è evaso ed è stato nuovamente sorpreso dagli stessi agenti della sezione volanti, in flagranza di reato, per un furto con scasso ai danni di un supermercato del centro di Salerno, durante la chiusura notturna. Gli agenti gli hanno contestato anche l’evasione dai domiciliari ed hanno proceduto, di nuovo, all’arresto.

S.P. è stato quindi condotto e custodito in Questura in attesa del rito direttissimo.