Morte Matteo Leone: "Continuerai a proteggermi da lassù" Il ricordo della fidanzata. Domani i funerali: richiesto lutto cittadino

Matteo Leone non ce l’ha fatta e Salerno piange l’ennesimo giovane andato via troppo presto. L’operaio trentaquattrenne ha perso la vita investito da una macchina operatrice mentre era in servizio all’interno del porto cittadino. Una morte ingiusta per l’ennesima vittima sul lavoro, una tragedia che lascia senza parole, solo lacrime. La città si stringe nel dolore ricordando “il figlio di tutte le mamme del porto” come è stato definito in uno dei tanti messaggi che stanno comparendo sui social. Ma tra le tante parole scritte, dette e urlate, a pesare è il messaggio della fidanzata Claudia. Una lettera in occasione del loro anniversario, che per un destino beffardo ha visto il cuore del suo Matteo fermarsi.

“Mi hai fatto tante promesse, ci siamo giurati amore eterno, avevamo tanti progetti, un matrimonio da preparare, una casa quasi pronta (il nostro nido d'amore), il desiderio di avere un figlio tutto nostro. Mi hai lasciata sola con un gran vuoto incolmabile dentro me. Oggi è il nostro anniversario ed eri così entusiasta di voler festeggiare insieme. Stasera a quel tavolo del ristorante prenotato per noi nn ci sarai. Mi avevi promesso che ti saresti preso cura di me, che mi saresti stato sempre vicino nel bene e nel male, ma sono certa che continuerai a farlo anche da lassù.” Le toccanti parole della giovane.

Un ragazzo buono, di cuore, solare, così come lo descrivono i tanti amici. Una “colonna portante dal 2003, sempre presente, disponibile e premuroso con tutti noi. - come lo ricordano anche compagni del gruppo Ultras Centro storico - Non basterebbe un libro per raccontare tutte le cose che abbiamo vissuto insieme ma ne avremmo dovute vivere ancora tante fratello. Questa volta l’hai fatta grossa imprenditó, ci hai lasciati così, in un dolore incolmabile. Sarai per sempre con noi, in ogni passo, in ogni istante, in ogni birra che stapperemo e in ogni luogo in cui saremo. Riposa in pace fratello, veglia sulla tua famiglia e sulla tua amata Claudia. Ti vorremmo bene per sempre, i tuoi fratelli.”

“Un uomo unico come nessuno mai, ti amavo per tutto ciò che eri e continuerò a farlo per il resto della mia vita. Spero che un giorno ci rincontreremo e che coroneremo il nostro sogno d'amore tra gli angeli del paradiso. Come dicevi sempre: Ti amo immensamente amore mio. Fai buon viaggio Angelo mio.” Le ultime parole della sua Claudia.

Saranno celebrati domani, venerdì 28 maggio, alle ore 15 nel Duomo di Salerno i funerali di Matteo. In occasione della cerimonia le sigle sindacali FILT-CGIL e UILTRASPORTI hanno chiesto al sindaco di Salerno e a tutta la Giunta Comunale di proclamare una giornata di lutto cittadino, in concomitanza con i funerali del giovane lavoratore.