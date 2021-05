Salerno piange Matteo e le vittime sul lavoro: lutto cittadino Bandiere a mezz'asta nel giorno del funerale: "Episodi del genere non dovrebbero mai accadere"

Salerno piange Matteo Leone. Dopo la richiesta di alcune sigle sindacali, il sindaco Vincenzo Napoli ha proclamato per domani, 28 maggio, giorno dei funerali del ragazzo, il lutto cittadino per la scomparsa del giovane operaio e di tutte le vittime sul lavoro.

Una decisione presa "considerato il grave lutto che ha colpito la città di Salerno nella giornata del 26 maggio, dovuto alla morte improvvisa di un giovane concittadino, Matteo Leone, a seguito di un tragico incidente avvenuto sul lavoro nel porto commerciale; Considerato che l’Amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, stringendosi intorno alla famiglia di Matteo e di tutti familiari dei morti sul lavoro" Si legge nel documento.

Bandiera a mezz'asta e un minuto di silenzio, alle ore 10, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. L'amministrazione invita anche gli esercenti ad abbassare le saracinesche per 10 minuti e ad osservare, nei luoghi dove si tengono eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento, un minuto di silenzio e raccoglimento.

"Nel giorno dei funerali di Matteo - ha spiegato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - partecipiamo al dolore dei suoi familiari, degli amici e dei colleghi. Siamo tutti sconvolti da una morte così atroce e assurda. Il lutto cittadino è un gesto simbolico e necessario per ricordare che episodi del genere non dovrebbero mai accadere. La sicurezza sul lavoro deve essere una prorogativa indispensabile per tutti".